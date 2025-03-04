У Києві тріснула частина покриття на скляному мості

Тріщина на скляному мості. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 4 березня, на скляному мості у Києві з'явилися тріщини. Це сталося вже не вперше.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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Так, на пішохідно-велосипедному мості в Києві тріснула частина покриття.

Небезпечну зону обгородили.

Тріщини на скляному мосту. Фото: Новини.LIVE

Скляний міст в Києві. Фото: Новини.LIVE

Огородження на скляному мосту. Фото: Новини.LIVE

Тріщини на скляному мосту. Фото: Новини.LIVE

Скляний міст відкрили 25 травня 2019 року до Дня Києва. Уже через день після відкриття на двох фрагментах скляної підлоги з’явилися тріщини.

Раніше ми повідомляли, що у Києві можуть відкрити для руху приватного транспорту Південний міст, який закрили на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Крім того, у "Київавтодорі" анонсували ремонт низки столичних мостів цього року.

Також у Києві занепокоїлися станом конструкцій нового мосту-хвилі, що з'єднує парк Наталка з островом Оболонським.