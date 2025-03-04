У Києві тріснула частина покриття на скляному мості — фото
У вівторок, 4 березня, на скляному мості у Києві з'явилися тріщини. Це сталося вже не вперше.
Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.
Частина скляного моста тріснула
Так, на пішохідно-велосипедному мості в Києві тріснула частина покриття.
Небезпечну зону обгородили.
Скляний міст відкрили 25 травня 2019 року до Дня Києва. Уже через день після відкриття на двох фрагментах скляної підлоги з’явилися тріщини.
Раніше ми повідомляли, що у Києві можуть відкрити для руху приватного транспорту Південний міст, який закрили на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Крім того, у "Київавтодорі" анонсували ремонт низки столичних мостів цього року.
Також у Києві занепокоїлися станом конструкцій нового мосту-хвилі, що з'єднує парк Наталка з островом Оболонським.
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