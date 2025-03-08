Провал в центре Киева — в Печерском районе под землю ушли три машины

Автомобили провалились в землю. Фото: Укринформ

В Киеве на Музейном переулке на Печерске три автомобиля оказались в провале. Машины провалились под землю в результате проседания асфальта.

Об этом сообщает Укринформ.

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Автомобили провалились под землю в Киеве

Об инциденте Укринформу сообщил источник в Печерской районной государственной администрации. По предварительной информации, происшествие произошло по адресу Музейный переулок, 8.

Автомобили провалились. Фото: соцсети

Причины обвала покрытия пока не установлены, но на месте уже работают коммунальные службы и спасатели, которые выясняют обстоятельства происшествия и оценивают масштабы разрушений.

Очевидцы сообщают, что провал образовался внезапно, а транспортные средства, которые были припаркованы в этом месте, частично или полностью оказались под землей.

Напомним, недавно корреспонденты Новини.LIVE обратили внимание, что в Киеве треснула часть стеклянного моста.

Также во Львовской области недавно произошло смертельное ДТП — автобус столкнулся с грузовиком.