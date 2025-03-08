Провал в центре Киева — в Печерском районе под землю ушли три машины

На Печерске В Киеве под асфальт провалились автомобили — фото
В Киеве на Музейном переулке на Печерске три автомобиля оказались в провале. Машины провалились под землю в результате проседания асфальта.
Об этом сообщает Укринформ.
Автомобили провалились под землю в Киеве
Об инциденте Укринформу сообщил источник в Печерской районной государственной администрации. По предварительной информации, происшествие произошло по адресу Музейный переулок, 8.
Причины обвала покрытия пока не установлены, но на месте уже работают коммунальные службы и спасатели, которые выясняют обстоятельства происшествия и оценивают масштабы разрушений.
Очевидцы сообщают, что провал образовался внезапно, а транспортные средства, которые были припаркованы в этом месте, частично или полностью оказались под землей.
Напомним, недавно корреспонденты Новини.LIVE обратили внимание, что в Киеве треснула часть стеклянного моста.
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