Вибухи в Києві ввечері 21 березня — уламки дрона впали на будинок

На правому березі Києва уламки дрона впали на будинок
У Києві внаслідок російського обстрілу ввечері, 21 березня, уламки збитого дрона впали на дах житлового будинку в Подільському районі. Зафіксовано загоряння.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Атака на Київ 21 березня
"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі — сталося загоряння", — зазначив Ткаченко.
За його словами, на місце падіння прямують рятувальники.
Ткаченко закликав жителів столиці залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Нагадаємо, ввечері вибухи лунали у Київській області. Там працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.
Також потужні вибухи лунали на лівому березі Києва. Мер Віталій Кличко заявив про роботу сил ППО.
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