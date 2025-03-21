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На правому березі Києва уламки дрона впали на будинок

21 березня 2025 22:27
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Києві ввечері 21 березня — уламки дрона впали на будинок
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві внаслідок російського обстрілу ввечері, 21 березня, уламки збитого дрона впали на дах житлового будинку в Подільському районі. Зафіксовано загоряння.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі — сталося загоряння", — зазначив Ткаченко.

За його словами, на місце падіння прямують рятувальники. 

Ткаченко закликав жителів столиці залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері вибухи лунали у Київській області. Там працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.

Також потужні вибухи лунали на лівому березі Києва. Мер Віталій Кличко заявив про роботу сил ППО.

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