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На правом берегу Киева обломки дрона упали на дом

21 марта 2025 22:27
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Киеве вечером 21 марта — обломки дрона упали на дом
Спасатели ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве в результате российского обстрела вечером, 21 марта, обломки сбитого дрона упали на крышу жилого дома в Подольском районе. Зафиксировано возгорание.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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"По предварительной информации, в результате падения обломков сбитого вражеского дрона на крышу жилого дома в Подольском районе — произошло возгорание", — отметил Ткаченко.

По его словам, на место падения направляются спасатели.

Ткаченко призвал жителей столицы оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, вечером взрывы раздавались в Киевской области. Там работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам.

Также мощные взрывы раздавались на левом берегу Киева. Мэр Виталий Кличко заявил о работе сил ПВО.

Киев война взрыв обстрелы ПВО БпЛА
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