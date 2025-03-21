Взрывы в Киеве вечером 21 марта — обломки дрона упали на дом

На правом берегу Киева обломки дрона упали на дом
В Киеве в результате российского обстрела вечером, 21 марта, обломки сбитого дрона упали на крышу жилого дома в Подольском районе. Зафиксировано возгорание.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Атака на Киев 21 марта
"По предварительной информации, в результате падения обломков сбитого вражеского дрона на крышу жилого дома в Подольском районе — произошло возгорание", — отметил Ткаченко.
По его словам, на место падения направляются спасатели.
Ткаченко призвал жителей столицы оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, вечером взрывы раздавались в Киевской области. Там работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам.
Также мощные взрывы раздавались на левом берегу Киева. Мэр Виталий Кличко заявил о работе сил ПВО.
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