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На Різдво у Київській області горіли дві церкви — деталі

26 грудня 2023 13:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Різдво у Київській області горіли дві церкви — деталі
Пожежа в церкві на Київщині. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора, 25 грудня, у Київській області горіли одразу дві церкви: в селі Храпачі та Новосілки. Пожежі ліквідували, про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій

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Рятувальники розповіли, що пізно ввечері пожежа виникла у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Вони зазначили, що церкву там збудовано 1896 року.

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Пожежа в церкві на Київщині. Фото: ДСНС
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Пожежа в церкві на Київщині. Фото: ДСНС
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Пожежа в церкві на Київщині. Фото: ДСНС
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Пожежа в церкві на Київщині. Фото: ДСНС

"Упродовж півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на площі 300 кв.м", — йдеться у повідомленні. 

Ще одна пожежа вчора сталася у Церкві Різдва Богородиці в селі Новосілки Вишгородського району. Загорання загасили на площі 2 кв.м.

Нагадаємо, 14 грудня, на Київщині сталася масштабна пожежа на території приватного будинку. До гасіння пожежі залучили десять чоловік особового складу та чотири одиниці техніки. Попередньо постраждалих немає. 

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