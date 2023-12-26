На Різдво у Київській області горіли дві церкви — деталі
Вчора, 25 грудня, у Київській області горіли одразу дві церкви: в селі Храпачі та Новосілки. Пожежі ліквідували, про постраждалих не повідомляється.
Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.
Пожежі у церквах на Київщині
Рятувальники розповіли, що пізно ввечері пожежа виникла у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Вони зазначили, що церкву там збудовано 1896 року.
"Упродовж півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на площі 300 кв.м", — йдеться у повідомленні.
Ще одна пожежа вчора сталася у Церкві Різдва Богородиці в селі Новосілки Вишгородського району. Загорання загасили на площі 2 кв.м.
Нагадаємо, 14 грудня, на Київщині сталася масштабна пожежа на території приватного будинку. До гасіння пожежі залучили десять чоловік особового складу та чотири одиниці техніки. Попередньо постраждалих немає.
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