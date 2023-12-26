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На Рождество в Киевской области горели две церкви — детали

26 декабря 2023 13:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Рождество в Киевской области горели две церкви — детали
Пожар в церкви в Киевской области. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера, 25 декабря, в Киевской области горели сразу две церкви: в селе Храпачи и Новоселки. Пожар ликвидирован, о пострадавших не сообщается.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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Спасатели рассказали, что поздно вечером пожар возник в Свято-Михайловском храме в селе Храпачи Белоцерковского района. Они отметили, что церковь там построена в 1896 году.

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Пожар в церкви в Киевской области. Фото: ГСЧС
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Пожар в церкви в Киевской области. Фото: ГСЧС
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Пожар в церкви в Киевской области. Фото: ГСЧС
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Пожар в церкви в Киевской области. Фото: ГСЧС

"В течение полутора часов пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 300 кв.м", — говорится в сообщении.

Еще один пожар вчера произошел в Церкви Рождества Богородицы в селе Новоселки Вышгородского района. Возгорание потушили на площади 2 кв.м.

Напомним, 14 декабря, в Киевской области произошел масштабный пожар на территории частного дома. К тушению пожара привлекли десять человек личного состава и четыре единицы техники. Предварительно пострадавших нет.

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