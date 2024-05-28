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На розважальний комплекс на Оболоні витратили в 10 разів більше, ніж надали меценати

28 травня 2024 16:43
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На розважальний комплекс на Оболоні витратили в 10 разів більше, ніж надали меценати
Пішохідний міст хвиля на Оболоні. Фото: Вечірній Київ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На будівництво відпочинкової зони на Оболоні було витрачено понад 200 мільйонів гривень бюджетних коштів. Це в 10 разів більше, ніж внески меценатів на пішохідно-велосипедний міст-хвилю.

Про це повідомляє ГО "Пасажири Києва" у Telegram у понеділок, 27 травня.

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На будівництво витратили понад 200 млн грн бюджетних коштів

На будівництво моста-хвилі та облаштування рекреаційної зони на Оболонському острові із бюджетних коштів Києва виділили понад 200 млн грн. Про це свідчить інформація у системі публічних закупівель Prozorro.

міст хвиля
Тендер на ремонт острова на Оболоні. Фото: скриншот
На розважальний комплекс на Оболоні витратили в 10 разів більше, ніж надали меценати - фото 2
Тендер на ремонт і реставрацію острова на Оболоні. Фото: скриншот
На розважальний комплекс на Оболоні витратили в 10 разів більше, ніж надали меценати - фото 3
Тендер на реконструкцію парку "Наталка" на Оболоні. Фото: скриншот

Бюджет міста Києва профінансував благоустрій навколишньої території в Оболонському районі та реконструкцію парку відпочинку "Наталка", що знаходиться поблизу моста-хвилі.

ГО "Пасажири Києва" створила візуалізацію витрат, які на думку активістів, не були пріоритетними під час війни. 

На розважальний комплекс на Оболоні витратили в 10 разів більше, ніж надали меценати - фото 4
Візуалізація витрат на рекреаційну зону на Оболоні. Фото: "Пасажири Києва"

"Реальні витрати на весь розважальний комплекс (включно з островом) в десять разів більші, ніж виділили меценати та партнери конкретно на міст-глист", — заявили в громадській організації.

На розважальний комплекс на Оболоні витратили в 10 разів більше, ніж надали меценати - фото 5
Скриншот допису ГО "Пасажири Києва"

Відкриття пішохідного мосту, який в народі отримав назву "Хвиля", відбулося 24 травня. Він з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів. 

Нагадаємо, що Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком прогулялися новим столичним мостом "Хвилі Азову" та нарвались на хейт у мережі. Багато українців вважає такий контент недоречним і звинувачують мера Києва у тому, що витрачені на нього кошти варто було спрямувати на військо.

Відомо, що конструкції для мосту-хвилі виготовили ще на підприємстві "Азовсталь" у Маріуполі. Їх за декілька тижнів до повномасштабної війни привезли до Києва.

Віталій Кличко
держбюджет
Київ
міст
КМДА
гроші
Україна
ProZorro
інфраструктура
меценати

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