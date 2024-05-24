У Києві вже відкрили міст-хвилю

Мер Києва Віталій Кличко і міст-хвиля. Фото: Telegram Кличка

Міський голова Києва Віталій Кличко презентував новий унікальний міст-хвилю у столиці. Він з'єднує Оболонський острів та набережну, побудований на гроші іноземних та українських меценатів.

Про це столичний голова написав у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці — на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст. Звели його за кошти меценатів — іноземних та українських", — повідомив Кличко.

Пост Кличка в Telegram

Конструкцію мосту і багато деталей виготовили на заводі "Азовсталь" та привезли до столиці буквально за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії.

Також міський голова заявив, що поки основну підсвітку моста не включатимуть, а лише економні LED-світильники.

Панорама моста-хвилі. Фото: Telegram Віталія Кличка

Кличко на новому мосту. Фото: Telegram Віталія Кличка

Вид на міст зі сторони набережної. Фото: Telegram Віталія Кличка

Конструкція моста. Фото: Telegram Віталія Кличка 1 / 4

"Будівництво обʼєкту розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку", — зазначив Кличко.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що на будівництво цього моста витратили 19,5 млн гривень. Як заявив Кличко — основні кошти вдалось зібрати за рахунок меценатів, зокрема, українських та французьких.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал навколо Подільського мосту в Києві, відомого своїм багаторічним будівництвом та величезними витратами з міського бюджету. Журналісти провели власне розслідування з цього приводу.

Тим часом київські мости Метро та Патона визнані експертами непридатними для експлуатації.