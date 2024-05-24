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У Києві відкрили новий міст-хвилю — у скільки обійшлося будівництво

24 травня 2024 12:20
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Києві вже відкрили міст-хвилю
Мер Києва Віталій Кличко і міст-хвиля. Фото: Telegram Кличка
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Міський голова Києва Віталій Кличко презентував новий унікальний міст-хвилю у столиці. Він з'єднує Оболонський острів та набережну, побудований на гроші іноземних та українських меценатів.

Про це столичний голова написав у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці — на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст. Звели його за кошти меценатів — іноземних та українських", — повідомив Кличко. 

Пост Кличка
Пост Кличка в Telegram

Конструкцію мосту і багато деталей виготовили на заводі "Азовсталь" та привезли до столиці буквально за кілька тижнів до  повномасштабного вторгнення Росії.

Також міський голова заявив, що поки основну підсвітку моста не включатимуть, а лише економні LED-світильники. 

  • Міст в Києві
    Панорама моста-хвилі. Фото: Telegram Віталія Кличка
  • Кличко на мосту
    Кличко на новому мосту. Фото: Telegram Віталія Кличка
  • Вид на міст
    Вид на міст зі сторони набережної. Фото: Telegram Віталія Кличка
  • Перехід на мосту
    Конструкція моста. Фото: Telegram Віталія Кличка
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"Будівництво обʼєкту розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку", — зазначив Кличко. 

Раніше у ЗМІ повідомляли, що на будівництво цього моста витратили 19,5 млн гривень. Як заявив Кличко — основні кошти вдалось зібрати за рахунок меценатів, зокрема, українських та французьких. 

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал навколо Подільського мосту в Києві, відомого своїм багаторічним будівництвом та величезними витратами з міського бюджету. Журналісти провели власне розслідування з цього приводу. 

Тим часом київські мости Метро та Патона визнані експертами непридатними для експлуатації. 

Віталій Кличко
Київ
міст
Україна
інфраструктура

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