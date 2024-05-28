На развлекательный комплекс на Оболони потратили в 10 раз больше, чем предоставили меценаты
На строительство зоны отдыха на Оболони было потрачено более 200 миллионов гривен бюджетных средств. Это в 10 раз больше, чем вклады меценатов на пешеходно-велосипедный мост-волну.
Об этом сообщает ОО "Пассажиры Киева" в Telegram в понедельник, 27 мая.
На строительство потратили более 200 млн грн бюджетных средств
На строительство моста-волны и обустройство рекреационной зоны на Оболонском острове из бюджетных средств Киева было выделено более 200 млн грн. Об этом свидетельствует информация в системе публичных закупок Prozorro.
Бюджет города Киева профинансировал благоустройство окружающей территории в Оболонском районе и реконструкцию находящегося вблизи моста-волны парка отдыха "Наталка".
ОО "Пассажиры Киева" создало визуализацию расходов, которые, по мнению активистов, не были приоритетными во время войны.
"Реальные расходы на весь развлекательный комплекс (включая остров) в десять раз больше, чем выделили меценаты и партнеры именно на мост-глист", — заявили в общественной организации.
Открытие пешеходного моста, который в народе получил название "Волна", состоялось 24 мая. Он объединяет парк "Наталка" и Оболонский остров.
Напомним, что Ольга Сумская вместе со своим мужем прогулялись по новому столичному мосту "Волны Азову" и нарвались на хейт в сети. Многие украинцы считают такой контент неуместным и обвиняют мэра Киева в том, что потраченные на него средства следовало направить на войско.
Известно, что конструкции для моста-волны были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе. Их за несколько недель до полномасштабной войны привезли в Киев.
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