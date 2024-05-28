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На развлекательный комплекс на Оболони потратили в 10 раз больше, чем предоставили меценаты

28 мая 2024 16:43
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На развлекательный комплекс на Оболони потратили в 10 раз больше, чем предоставили меценаты
Пешеходный мост волны на Оболони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

На строительство зоны отдыха на Оболони было потрачено более 200 миллионов гривен бюджетных средств. Это в 10 раз больше, чем вклады меценатов на пешеходно-велосипедный мост-волну.

Об этом сообщает ОО "Пассажиры Киева" в Telegram в понедельник, 27 мая.

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На строительство потратили более 200 млн грн бюджетных средств

На строительство моста-волны и обустройство рекреационной зоны на Оболонском острове из бюджетных средств Киева было выделено более 200 млн грн. Об этом свидетельствует информация в системе публичных закупок Prozorro.

мост волна
Тендер на ремонт острова на Оболони. Фото: скриншот
На развлекательный комплекс на Оболони потратили в 10 раз больше, чем предоставили меценаты - фото 2
Тендер на ремонт и реставрацию острова на Оболони. Фото: скриншот
На развлекательный комплекс на Оболони потратили в 10 раз больше, чем предоставили меценаты - фото 3
Тендер на реконструкцию парка "Наталка" в Оболони. Фото: скриншот

Бюджет города Киева профинансировал благоустройство окружающей территории в Оболонском районе и реконструкцию находящегося вблизи моста-волны парка отдыха "Наталка".

ОО "Пассажиры Киева" создало визуализацию расходов, которые, по мнению активистов, не были приоритетными во время войны.

На развлекательный комплекс на Оболони потратили в 10 раз больше, чем предоставили меценаты - фото 4
Визуализация расходов на рекреационную зону в Оболони. Фото: "Пассажиры Киева"

"Реальные расходы на весь развлекательный комплекс (включая остров) в десять раз больше, чем выделили меценаты и партнеры именно на мост-глист", — заявили в общественной организации.

На развлекательный комплекс на Оболони потратили в 10 раз больше, чем предоставили меценаты - фото 5
Скриншот сообщения ОО "Пассажиры Киева"

Открытие пешеходного моста, который в народе получил название "Волна", состоялось 24 мая. Он объединяет парк "Наталка" и Оболонский остров.

Напомним, что Ольга Сумская вместе со своим мужем прогулялись по новому столичному мосту "Волны Азову" и нарвались на хейт в сети. Многие украинцы считают такой контент неуместным и обвиняют мэра Киева в том, что потраченные на него средства следовало направить на войско.

Известно, что конструкции для моста-волны были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе. Их за несколько недель до полномасштабной войны привезли в Киев.

Виталий Кличко
госбюджет
Киев
мост
КГГА
деньги
Украина
ProZorro
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меценаты

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