На столичному ВДНГ триває акція підтримки полонених азовців

Акція підтримки на ВДНГ. Фото: Ігор Кузнецов/ Новини.LIVE

У Києві на території ВДНГ вдень 24 грудня проходить акція підтримки полонених захисників "Азовсталі". Люди закликають повернути бійців з російського полону.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція підтримки на ВДНГ

Учасники акції стоять з плакатами в руках, на яких надписи підтримки захисників "Азовсталі".

Акція підтримки на ВДНГ. Фото:

Ігор Кузнецов/ Новини.LIVE

Акція підтримки на ВДНГ. Фото: Ігор Кузнецов/ Новини.LIVE

"Поверніть моє життя з полону", "Де мій син?", "У полоні немає свят", "Ви чекаєте на подарунки на Різдво, а я на коханого з полону", "Вони собою нас захищали, а ми?", "Одне бажання — FreeAzov".

Акція підтримки на ВДНГ. Фото: Ігор Кузнецов/ Новини.LIVE

Друзі, рідні та знайомі бійців нагадують, що вже друге Різдво з початку повномасштабного вторгнення зустрічатимуть без них.

Вони закликають повернути військових із російського полону.

Акція підтримки на ВДНГ. Фото: Ігор Кузнецов/ Новини.LIVE

Рідні полонених бійців "Азовсталі" розповідають, що переважно не мають можливості контактувати з бійцями — забороняє Росія.

Єдину інформацію, яку вони мають, переважно отримують від інших побратимів чи волонтерів, рідше — листи. Близькі також діляться: полонених військових росіяни піддають тортурам.

Нагадаємо, що у центрі Києва відбувся мітинг удень 23 грудня. Дружини військових вийшли на Майдан Незалежності з вимогою демобілізувати їхніх чоловіків.

Також ми писали, що у центрі Харкова зібралися десятки активістів, які вимагають більше грошей виділяти на потреби Збройних сил України. Подібні пікети відбуваються щосуботи.