На столичном ВДНХ продолжается акция поддержки пленных азовцев

Акция поддержки на ВДНХ. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE

В Киеве на территории ВДНХ днем 24 декабря проходит акция поддержки пленных защитников "Азовстали". Люди призывают вернуть бойцов из российского плена.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Акция поддержки на ВДНХ

Участники акции стоят с плакатами в руках, на которых надписи поддержки защитников "Азовстали".

Акция поддержки на ВДНХ. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE

Акция поддержки на ВДНХ. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE

"Верните мою жизнь из плена", "Где мой сын?", "В плену нет праздников", "Вы ждете подарков на Рождество, а я любимого из плена", "Они собой нас защищали, а мы?", "Одно желание — FreeAzov".

Акция поддержки на ВДНХ. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE

Друзья, родные и знакомые бойцов напоминают, что уже второе Рождество с начала полномасштабного вторжения будут встречать без них.

Они призывают вернуть военных из российского плена.

Акция поддержки на ВДНХ. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE

Родные пленных бойцов "Азовстали" рассказывают, что преимущественно нет возможности контактировать с бойцами — запрещает Россия.

Единственную информацию, которая у них есть, преимущественно получают от других собратьев или волонтеров, реже — письма. Близкие также делятся: пленных военных россияне подвергают пыткам.

Напомним, что в центре Киева прошел митинг днем 23 декабря. Жены военных вышли на Майдан Независимости с требованием демобилизовать их мужчин.

Также мы писали, что в центре Харькова собрались десятки активистов, требующих больше денег выделять на нужды Вооруженных сил Украины. Подобные пикеты проходят каждую субботу.