На столичном ВДНХ продолжается акция поддержки пленных азовцев
В Киеве на территории ВДНХ днем 24 декабря проходит акция поддержки пленных защитников "Азовстали". Люди призывают вернуть бойцов из российского плена.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Акция поддержки на ВДНХ
Участники акции стоят с плакатами в руках, на которых надписи поддержки защитников "Азовстали".
"Верните мою жизнь из плена", "Где мой сын?", "В плену нет праздников", "Вы ждете подарков на Рождество, а я любимого из плена", "Они собой нас защищали, а мы?", "Одно желание — FreeAzov".
Друзья, родные и знакомые бойцов напоминают, что уже второе Рождество с начала полномасштабного вторжения будут встречать без них.
Они призывают вернуть военных из российского плена.
Родные пленных бойцов "Азовстали" рассказывают, что преимущественно нет возможности контактировать с бойцами — запрещает Россия.
Единственную информацию, которая у них есть, преимущественно получают от других собратьев или волонтеров, реже — письма. Близкие также делятся: пленных военных россияне подвергают пыткам.
Напомним, что в центре Киева прошел митинг днем 23 декабря. Жены военных вышли на Майдан Независимости с требованием демобилизовать их мужчин.
Также мы писали, что в центре Харькова собрались десятки активистов, требующих больше денег выделять на нужды Вооруженных сил Украины. Подобные пикеты проходят каждую субботу.
Читайте Новини.LIVE!