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На суді Тищенко назвав суддю кумом та попросив відвід

14 листопада 2024 19:27
Аркадій Пастула - Редактор
Тищенко назвав суддю своїм кумом під час засідання
Народний депутат Микола Тищенко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Під час судового засідання у Печерському суді Києва народний депутат Микола Тищенко назвав суддю своїм "кумом". Він заявив, що потрібен його відвід.

Про це повідомляє Oboz.ua у четвер, 14 листопада.

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Під час свого виступу на судовому засіданні нардеп звернувся до судді, назвавши його "своїм кумом".

"Іноді вони кажуть, що ми з вами перебуваємо у родинних зв’язках. Вони кажуть, що ми куми. Тобто ви — мій кум", — заявив Тищенко.

Він наголосив, що не хоче, щоб його та суддю підозрювали у "кумівстві" чи будь-яких інших родинних зв’язках. Тищенко закликав своїх адвокатів повністю захищати його честь і гідність.

Однак на питання журналістів щодо того, де Тищенко або його адвокат дізналися про "кумівство" із суддею, вони не відповіли та покинули залу суду.

Нагадаємо, 14 листопада під час судового засідання у справі Тищенка вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу

Зазначимо, 19 вересня нардепу продовжили запобіжний захід ще на два місяці — до 23 листопада.

Микола Тищенко Київ суд правосуддя нардепи

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