Тищенко назвал судью своим кумом во время заседания

Народный депутат Николай Тищенко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во время судебного заседания в Печерском суде Киева народный депутат Николай Тищенко назвал судью своим "кумом". Он заявил, что нужен его отвод.

Об этом сообщает Oboz.ua в четверг, 14 ноября.

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Во время своего выступления на судебном заседании нардеп обратился к судье, назвав его "своим кумом".

"Иногда они говорят, что мы с вами находимся в родственных связях. Они говорят, что мы кумовья. То есть вы — мой кум", — заявил Тищенко.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы его и судью подозревали в "кумовстве" или любых других родственных связях. Тищенко призвал своих адвокатов полностью защищать его честь и достоинство.

Однако на вопрос журналистов о том, где Тищенко или его адвокат узнали о "кумовстве" с судьей, они не ответили и покинули зал суда.

Напомним, 14 ноября во время судебного заседания по делу Тищенко решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, 19 сентября нардепу продлили меру пресечения еще на два месяца — до 23 ноября.