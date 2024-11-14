Тищенко назвал судью своим кумом во время заседания

На суде Тищенко назвал судью кумом и попросил отвод
Во время судебного заседания в Печерском суде Киева народный депутат Николай Тищенко назвал судью своим "кумом". Он заявил, что нужен его отвод.
Об этом сообщает Oboz.ua в четверг, 14 ноября.
Тищенко в суде
Во время своего выступления на судебном заседании нардеп обратился к судье, назвав его "своим кумом".
"Иногда они говорят, что мы с вами находимся в родственных связях. Они говорят, что мы кумовья. То есть вы — мой кум", — заявил Тищенко.
Он подчеркнул, что не хочет, чтобы его и судью подозревали в "кумовстве" или любых других родственных связях. Тищенко призвал своих адвокатов полностью защищать его честь и достоинство.
Однако на вопрос журналистов о том, где Тищенко или его адвокат узнали о "кумовстве" с судьей, они не ответили и покинули зал суда.
Напомним, 14 ноября во время судебного заседания по делу Тищенко решается вопрос об избрании меры пресечения.
Отметим, 19 сентября нардепу продлили меру пресечения еще на два месяца — до 23 ноября.
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