У Києві нардепу Тищенку обирають запобіжний захід.

У Києві суд обирає новий запобіжний захід для нардепа Тищенка
У четвер, 14 листопада, на судовому засідання у справі народного депутата Миколи Тищенка обирають міру запобіжного заходу. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця в Дніпрі.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE із зали суду.
Суд у справі Тищенка
Два місяці тому Печерський суд Києва подовжив нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Цей термін спливає 16 листопада.
Микола Тищенко усі звинувачення щодо себе відкидає і називає інцидент з позбавленням волі військового провокацією.
Наразі суд оголосив перерву.
Що передувало
Нагадаємо, що 20 червня, чоловіки у військовій формі, які виявилися охоронцями Тищенка, напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова.
Після цього Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.
Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.
25 червня суд призначив Тищенку два місяці цілодобового домашнього арешту.
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