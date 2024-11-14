У Києві нардепу Тищенку обирають запобіжний захід.

Народний депутат Микола Тищенко у залі суду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У четвер, 14 листопада, на судовому засідання у справі народного депутата Миколи Тищенка обирають міру запобіжного заходу. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця в Дніпрі.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

Читайте також:

Суд у справі Тищенка

Два місяці тому Печерський суд Києва подовжив нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Цей термін спливає 16 листопада.

Микола Тищенко усі звинувачення щодо себе відкидає і називає інцидент з позбавленням волі військового провокацією.

Наразі суд оголосив перерву.

Судове засідання у справі Тищенка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Тищенко на судовому засідання. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Судове засідання. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Що передувало

Нагадаємо, що 20 червня, чоловіки у військовій формі, які виявилися охоронцями Тищенка, напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

Після цього Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.

25 червня суд призначив Тищенку два місяці цілодобового домашнього арешту.