На Теремках під загрозою 600 дерев: архітектор про альтернативу

Вирубка дерев на теремках в Києві 7 серпня. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

На Теремках у Києві кількість дерев, які планують знищити під час прокладання теплотраси, можна було суттєво скоротити — до близько 20 дерев. Для цього, за словами голови Київського осередку Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Олексія Шемотюка, достатньо було змінити проєкт прокладання теплотраси.

Про це він заявив в ефірі "Київського часу".

Чому під загрозою опинилися дерева

За словами Олексія Шемотюка, нинішній варіант проєкту передбачає прокладання труби діаметром близько одного метра через територію на Теремках. Реалізація такого рішення може призвести до вирубки близько 600 дерев.

Водночас архітектор стверджує, що за умови коригування проєкту кількість зелених насаджень, які довелося б видалити, можна було зменшити приблизно до 20.

Шемотюк наголосив, що запропонований варіант прокладання теплотраси не пов’язаний безпосередньо з розвитком розподіленої когенерації. На його думку, він також не забезпечує місту додаткової стійкості перед опалювальним сезоном.

Проєкт можна було зробити з меншими втратами для парку

Голова київського осередку Архітектурної палати вважає, що під час розробки проєкту недостатньо уваги приділили мінімізації шкоди для зеленої зони.

"Нема зацікавленої особи в тому, щоби цей проєкт зробити найдешевше і найлагіднішим для парку чином", — заявив Шемотюк.

За його словами, зміна технічного рішення могла б дозволити реалізувати необхідні роботи зі значно меншим втручанням у територію та зберегти більшу частину дерев.

Водночас він поставив під сумнів доцільність саме такого масштабного прокладання теплотраси з огляду на заявлену мету підвищення енергетичної стійкості Києва.

Новини.LIVE писали, що на Теремках у Києві виник конфлікт навколо будівництва тепломережі. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зустрівся з місцевими мешканцями та іншими киянами, щоб обговорити спірні питання, пов’язані з проведенням робіт. Участь у суперечці також взяв ветеран Олег Симороз.

Новини.LIVE інформували, що цей розгорівся скандал через вирубування багаторічних дерев на ділянці, де планують розширити котельню. Очікується, що реалізація проєкту сприятиме децентралізації системи теплопостачання та дозволить забезпечити теплом близько 250 житлових будинків.