Вирубка дерев на Теремках: у КМДА спростували фейк про ЗСУ

Люди біля вирубаних дерев на Теремках. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Києві спростували інформацію про те, що на Теремках дерева нібито вирубують із використанням техніки, переданої Україні для ЗСУ. У КМДА заявили, що спецтехніка "Київзеленбуду" була придбана комунальним підприємством у приватної компанії.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, передає Новини.LIVE.

Яку техніку використовують на Теремках

У КМДА пояснили, що спецтехніка, яку залучили до робіт на Теремках, не є військовою допомогою чи гуманітарною передачею.

Екскаватори були придбані у приватної компанії в межах господарської діяльності комунального підприємства. Водночас техніка вироблена у Великій Британії.

У відомстві наголосили, що маркування на екскаваторах стало причиною поширення неправдивої інформації.

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Що означають наліпки на екскаваторах

За даними КМДА, наліпки на техніці повідомляють про те, що компанія-продавець спрямовує частину прибутку від продажу екскаваторів на підтримку Збройних сил України.

Таким чином, саме маркування не свідчить про те, що техніка була передана ЗСУ, а згодом опинилася у розпорядженні "Київзеленбуду".

У комунальному підприємстві наголосили, що спецтехніка придбана в межах поточної господарської діяльності.

Чому на Теремках видаляють дерева

У КМДА також закликали не пов’язувати роботи на Теремках із безпідставним знищенням зелених насаджень.

У відомстві пояснили, що видалення частини дерев пов’язане з будівництвом теплової мережі, яка має забезпечити опалення мікрорайонів Теремки-1 та Теремки-2.

Після завершення робіт територію мають відновити. У КМДА наголосили, що йдеться про реалізацію важливого для міста інфраструктурного проєкту.

У КМДА закликали не поширювати маніпуляції

У міській адміністрації закликали блогерів, громадських діячів та активістів користуватися перевіреною інформацією.

У КМДА наголосили, що поширення неперевірених тверджень про техніку та підтримку ЗСУ може вводити киян в оману. Водночас маркування на екскаваторах, за словами відомства, лише демонструє громадянську позицію компанії-продавця та її підтримку українського війська.

Допис КМДА. Скріншот: Facebook

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