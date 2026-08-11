Пантелеєв і Симороз конфліктували через тепломережу на Теремках

Петро Пантелеєв. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

На Теремках у Києві виникла суперечка між заступником голови КМДА Петром Пантелеєвим та ветераном Олегом Симорозом через будівництво тепломережі. Посадовець зустрівся з місцевими жителями та іншими киянами, щоб обговорити ситуацію навколо робіт.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Що заявив Пантелеєв

Під час зустрічі Петро Пантелеєв розповів, що документ, на підставі якого реалізують проєкт будівництва тепломережі, був розроблений ще у 2017 році.

За словами заступника голови КМДА, проєкт пов'язаний із необхідністю посилення теплопостачання району та забезпечення його енергетичної стійкості.

Через що виникла суперечка

Ветеран Олег Симороз не погодився з аргументами посадовця. Він заявив, що роботи планують проводити на території зеленої зони, яка має охоронний статус. За його словами, законодавство не дозволяє проводити там відповідні роботи.

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Симороз також розкритикував КМДА через те, що будівництво тепломережі почали пов'язувати з планом енергетичної стійкості столиці лише зараз.

Під час дискусії між Симорозом і Пантелеєвим виникла гостра суперечка. Звертаючись до представника КМДА, ветеран заявив: "Ви приїхали брехати людям".

Ситуація навколо будівництва тепломережі на Теремках залишається предметом суперечок між місцевими жителями та міською владою.

Новини.LIVE писали, що у Голосіївському районі Києва на Теремках загострилася ситуація навколо вирубки дерев у парковій зоні, де планують прокласти резервну тепломережу. Місцеві мешканці виступають проти проведення робіт, а під час протестів уже виникали сутички з правоохоронцями. Активісти стверджують, що для реалізації проєкту доведеться вирубати понад 600 дерев і близько 70 кущів. Водночас, за їхніми даними, пересадити можна буде лише 56 дерев.

Також Новини.LIVE інформували, що вирубка старих дерев відбувається на ділянці, де планують розширити місцеву котельню. Очікується, що реалізація проєкту дозволить децентралізувати систему теплопостачання та забезпечити теплом близько 250 будинків.