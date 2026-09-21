Протести на Теремках: муніципальна охорона відтісняла людей

Протестувальники біля парку на Теремках. Фото: Новини.LIVE

На Теремках у Києві триває конфлікт навколо прокладання резервної теплотраси через зелену зону. Місцеві жителі виступають проти нинішнього маршруту та вимагають показати дозвільні документи на проведення робіт. Активістка Зінаїда заявила, що громада також розглядає альтернативні варіанти прокладання мережі.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій розповіла активістка Зінаїда.

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Що кажуть противники будівництва

Активістка розповіла, що мешканці Теремків виступають проти нинішнього маршруту прокладання теплотраси через парк.

За її словами, фахівці запропонували кілька альтернативних маршрутів, а також варіант із використанням мобільних котелень. Окремо жителі вимагають показати документи, які дозволяють проведення робіт.

"Були б документи дозвільні, не було б цих питань. Оскільки документів досі немає, КМДА прикривається триста дев’яносто третьою постановою, от, яка їй не дає дозвіл на ведення подібних робіт", — заявила Зінаїда.

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Водночас у наданих матеріалах немає офіційного підтвердження твердження активістки щодо відсутності дозвільних документів.

Муніципальна охорона силоміць вивела протестувальників

Раніше на місці робіт перебували люди, які виступали проти вирубки дерев та прокладання теплотраси. Частина протестувальників лягала на землю, однак працівники муніципальної охорони підіймали їх та виносили з території.

Відповідні кадри оприлюднило Суспільне. На відео видно, як люди просять охоронців не підходити до них, однак працівники охорони продовжують відтісняти мітингувальників.

За словами журналістки Діани Шликової, станом на 15:00 протестувальників на Теремках уже не було. На місці залишалися поліція та будівельна техніка.

Що кажуть у "Київтеплоенерго"

У "Київтеплоенерго" повідомили, що наразі вирубка дерев у сквері не проводиться. За інформацією підприємства, на місці тривають роботи з прокладання теплотраси та встановлення паркану навколо будівельного майданчика.

Зрублені дерева на Теремках. Фото: Новини.LIVE

За зміненим проєктом, як стверджують у підприємстві, планують зберегти близько 160 дерев. Видалити мають орієнтовно десять, а інші дерева, які заважатимуть проведенню робіт, — кронувати.

Поліція на місці протесту. Фото: Новини.LIVE

Теплотраса має стати резервним джерелом теплопостачання для Теремків-1 і Теремків-2 у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5.

Як писали Новини.LIVE, на Теремках відновили будівництво теплотраси, а сквер оточила поліція. Ділянку зеленої зони почали обносити парканом, а роботи супроводжувалися протестами місцевих мешканців.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в неділю, 9 серпня, під будівлею КМДА зібрався мітинг проти вирубки дерев на столичних Теремках. Кияни вимагали показати дозвільні документи та пояснити, чому раптово змінили маршрут прокладання теплотраси. За словами мітингарів, у погодженому 2023 року плані труби не мали зачіпати зелену зону, тоді як зараз під загрозою опинилися дерева у сквері.