Протесты на Теремках: муниципальная охрана оттесняла людей

Протестующие возле парка на Теремках. Фото: Новини.LIVE

В районе Теремки в Киеве продолжается конфликт вокруг прокладки резервной теплотрассы через зеленую зону. Местные жители выступают против нынешнего маршрута и требуют предъявить разрешительные документы на проведение работ. Активистка Зинаида заявила, что община также рассматривает альтернативные варианты прокладки сети.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой рассказала активистка Зинаида.

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Что говорят противники строительства

Активистка рассказала, что жители Теремок выступают против нынешнего маршрута прокладки теплотрассы через парк.

По её словам, специалисты предложили несколько альтернативных маршрутов, а также вариант с использованием мобильных котельных. Кроме того, жители требуют предъявить документы, разрешающие проведение работ.

"Если бы были разрешительные документы, этих вопросов не было бы. Поскольку документов до сих пор нет, КГГА прикрывается постановлением № 393, которое не дает ей разрешения на проведение подобных работ", — заявила Зинаида.

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В то же время в предоставленных материалах нет официального подтверждения утверждения активистки об отсутствии разрешительных документов.

Муниципальная охрана силой вывела протестующих

Ранее на месте работ находились люди, выступавшие против вырубки деревьев и прокладки теплотрассы. Часть протестующих ложилась на землю, однако сотрудники муниципальной охраны поднимали их и выносили с территории.

Соответствующие кадры обнародовало "Суспильне". На видео видно, как люди просят охранников не подходить к ним, однако сотрудники охраны продолжают оттеснять митингующих.

По словам журналистки Дианы Шликовой, по состоянию на 15:00 протестующих на Теремках уже не было. На месте оставались полиция и строительная техника.

Что говорят в "Киевтеплоэнерго"

В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что в настоящее время вырубка деревьев в сквере не проводится. По информации предприятия, на месте продолжаются работы по прокладке теплотрассы и установке ограждения вокруг строительной площадки.

Срубленные деревья на Теремках. Фото: Новости.LIVE

Согласно измененному проекту, как утверждают в предприятии, планируется сохранить около 160 деревьев. Убрать должны ориентировочно десять, а остальные деревья, которые будут мешать проведению работ, — обрезать.

Полиция на месте протеста. Фото: Новости.LIVE

Теплотрасса должна стать резервным источником теплоснабжения для Теремок-1 и Теремок-2 в случае аварийной остановки ТЭЦ-5.

Как писали Новини.LIVE, на Теремках возобновили строительство теплотрассы, а сквер окружила полиция. Участок зеленой зоны начали обносить забором, а работы сопровождались протестами местных жителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 9 августа, у здания КГГА собрался митинг против вырубки деревьев на столичных Теремках. Киевляне требовали предъявить разрешительные документы и объяснить, почему внезапно изменили маршрут прокладки теплотрассы. По словам участников митинга, в согласованном в 2023 году плане трубы не должны были затрагивать зеленую зону, тогда как сейчас под угрозой оказались деревья в сквере.