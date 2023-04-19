На Трухановому острові заклали Алею Пам’яті Героїв, які загинули внаслідок війни

Українці, які заклали Алею Пам’яті Героїв на Трухановому острові. Фото: Ти Київ

Сьогодні, 19 квітня, на Трухановому острові заклали Алею Пам’яті Героїв, які загинули від агресії Російської Федерації. Згадали також лідера лайфгардів Олександра Лешенка.

Про це інформується в телеграм каналі Ти Київ.

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Алея Пам’яті Героїв на Трухановому острові

Сьогодні, 19 квітня, українці висалили на Алеї 10 магнолій, 10 катальп та одну ялинку.

На честь лідера лайфгардів Олександра Лешенка, який загинув у бою під Луганщиною, було висаджено кущ магнолії.

Засадження Алеї Пам'яті Героїв на Трухановому острові. Фото: Ти Київ

Засадження Алеї Пам'яті Героїв на Трухановому острові. Фото: Ти Київ

Засадження Алеї Пам'яті Героїв на Трухановому острові. Фото: Ти Київ

Нагадаємо, що у Прохорівському сквері в Одесі тривають роботи з доброустрою. Сьогодні, 19 квітня, у рамках реконструкції скверу посадили 104 гостролистих клени, завдяки Одеській регіональній Асоціації євреїв.