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На Трухановому острові заклали Алею Пам’яті Героїв, які загинули внаслідок війни

19 квітня 2023 17:50
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На Трухановому острові заклали Алею Пам’яті Героїв, які загинули внаслідок війни
Українці, які заклали Алею Пам’яті Героїв на Трухановому острові. Фото: Ти Київ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 19 квітня, на Трухановому острові заклали Алею Пам’яті Героїв, які загинули від агресії Російської Федерації. Згадали також лідера лайфгардів Олександра Лешенка. 

Про це інформується в телеграм каналі Ти Київ. 

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Алея Пам’яті Героїв на Трухановому острові

Сьогодні, 19 квітня, українці висалили на Алеї 10 магнолій, 10 катальп та одну ялинку.

На честь лідера лайфгардів Олександра Лешенка, який загинув у бою під Луганщиною, було висаджено кущ магнолії.

Алея Пам'яті Героїв
Засадження Алеї Пам'яті Героїв на Трухановому острові. Фото: Ти Київ
Алея Пам'яті Героїв
Засадження Алеї Пам'яті Героїв на Трухановому острові. Фото: Ти Київ
Алея Пам'яті Героїв
Засадження Алеї Пам'яті Героїв на Трухановому острові. Фото: Ти Київ

Нагадаємо, що у Прохорівському сквері в Одесі тривають роботи з доброустрою. Сьогодні, 19 квітня, у рамках реконструкції скверу посадили 104 гостролистих клени, завдяки Одеській регіональній Асоціації євреїв.

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