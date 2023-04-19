На Трухановому острові заклали Алею Пам’яті Героїв, які загинули внаслідок війни
Сьогодні, 19 квітня, на Трухановому острові заклали Алею Пам’яті Героїв, які загинули від агресії Російської Федерації. Згадали також лідера лайфгардів Олександра Лешенка.
Про це інформується в телеграм каналі Ти Київ.
Алея Пам’яті Героїв на Трухановому острові
Сьогодні, 19 квітня, українці висалили на Алеї 10 магнолій, 10 катальп та одну ялинку.
На честь лідера лайфгардів Олександра Лешенка, який загинув у бою під Луганщиною, було висаджено кущ магнолії.
Нагадаємо, що у Прохорівському сквері в Одесі тривають роботи з доброустрою. Сьогодні, 19 квітня, у рамках реконструкції скверу посадили 104 гостролистих клени, завдяки Одеській регіональній Асоціації євреїв.