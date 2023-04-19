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На Трухановом острове заложили Аллею Памяти Героев, погибших в результате войны

19 апреля 2023 17:50
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
На Трухановом острове заложили Аллею Памяти Героев, погибших в результате войны
Украинцы, заложившие Аллею Памяти Героев на Трухановом острове. Фото: Ты Киев
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 19 апреля, на Трухановом острове заложили Аллею Памяти Героев, погибших от агрессии Российской Федерации. Упомянули также лидера лайфгардов Александра Лешенко.

Об этом информируется в телеграммах канала Ты Киев.

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Аллея Памяти Героев на Трухановом острове

Сегодня, 19 апреля, украинцы высалили на Аллее 10 магнолий, 10 катальп и одну елку.

В честь лидера лайфгардов Александра Лешенко, погибшего в бою под Луганщиной, был взорван куст магнолии.

Аллея Памяти Героев
Засаживание Аллеи Памяти Героев на Трухановом острове. Фото: Ты Киев
Аллея Памяти Героев
Засаживание Аллеи Памяти Героев на Трухановом острове. Фото: Ты Киев
Аллея Памяти Героев
Засаживание Аллеи Памяти Героев на Трухановом острове. Фото: Ты Киев

Напомним, что в Прохоровском сквере в Одессе продолжаются работы по благоустройству. Сегодня, 19 апреля, в рамках реконструкции сквера посадили 104 остролистных клена, благодаря Одесской региональной Ассоциации евреев.

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