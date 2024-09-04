Коли відновлять Київську ГЕС — Сергій Нагорняк пояснив що ускладнює роботу

Киїська ГЕС. Фото: ПрАТ "Укргідроенерго"

Внаслідок масованої ракетної російської атаки по Україні 26 серпня, на Київській ГЕС були ураження. Наразі тривають роботи з відновлення енергооб'єкта, проте, є нюанси з термінами виконання робіт.

Про це у ефірі Київ24 розповів народний депутат член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат фракції "Слуга Народу" Сергій Нагорняк.

Читайте також:

Що з відновленням Київської ГЕС

Як пояснив Сергій Нагорняк, атака окупантів по Київській ГЕС вплинула на впровадження відключень світла.

"Основна причина відключення світла, це відновлення після крайньої атаки, як по підстанціях Укренерго, так і по об’єктах генерації, зокрема Київська ГЕС. Поцілили і в трансформаторну підстанцію і в інше обладнання. На ГЕС йдуть відновлювальні роботи", — сказав нардеп.

Проте, відновлювальні роботи не можуть відбутися швидко. За його словами, дамба Київської ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень. Проте, потрібно відновлювати об'єкти, які подають згенеровану енергію в мережу. Такі роботи вимагають багато часу.

"Сама дамба не постраждала, але об’єкти ті, які видають електроенергію у мережу, вони постраждали. Для їх відновлення потрібен певний час, аби їх демонтувати, зробити оцінку і відновити, встановити нове обладнання, яке теж потрібно і привезти і замовити", — пояснив Нагорняк.