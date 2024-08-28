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Що відбувається на Київській ГЕС після ракетного удару — дані Укргідроенерго

28 серпня 2024 16:35
Галина Шподарева - редактор
Київська ГЕС після обстрілу — в Укргідроенерго пояснили, чи є загроза прориву
Київська ГЕС. Фото: Укрінформ
Галина Шподарева - редактор

Російській ракеті, яка влучила по Київській ГЕС 26 серпня, не вдалося завдати критичних руйнацій. На об'єкті досі розбирають завали, проте загрози прориву дамби немає. —

Про це повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону у середу, 28 серпня. 

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За словами гендиректора "Укргідроенерго", загрози прориву дамби Київської ГЕС і підтоплення територій немає. Проте оцінити всі технічні наслідки і терміни, потрібні для усунення пошкоджень, поки що неможливо. Співробітники ГЕС під час удару не постраждали — з початком повітряної тривоги всі спустилися в укриття. 

Як зазначив Ігор Сирота, на сьогодні немає жодної станції "Укргідроенерго", яка б не була атакована російськими окупантами і не зазнала пошкоджень. Загалом з початку вторгнення по українських ГЕС було завдано близько 130 ударів.

"Каховку ми втратили повністю, не працює ДніпроГЕС, інші станції перебувають у процесі відновлення. Що буде можливо відновити до осінньо-зимового періоду, ми ще не знаємо. Це дуже складне питання, тому що як не кожен тиждень, то кожен місяць завдаються ракетні удари. Ми плануємо одне, а ворог планує інше", — сказав Сирота. 

Загалом "Укргідроенерго" втратило понад 40% генерації. За словами Сироти, рік буде складним, адже відновлювати потрібно багато та що з цього вдасться реалізувати — поки що сказати неможливо. 

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