Когда возобновят Киевскую ГЭС — Сергей Нагорняк объяснил что усложняет работу

Киевская ГЭС. Фото: ЧАО "Укргидроэнерго"

В результате массированной ракетной российской атаки по Украине 26 августа, на Киевской ГЭС были поражены. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению энергообъекта, однако есть нюансы со сроками выполнения работ.

Об этом в эфире Киев24 рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат фракции "Слуга Народа" Сергей Нагорняк.

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Что с восстановлением Киевской ГЭС

Как пояснил Сергей Нагорняк, атака оккупантов по Киевской ГЭС повлияла на внедрение отключений света.

"Основная причина отключения света, это восстановление после крайней атаки, как по подстанциям Укрэнерго, так и по объектам генерации, в частности, Киевская ГЭС. Попали и в трансформаторную подстанцию и в другое оборудование. На ГЭС идут восстановительные работы", — сказал нардеп.

Однако восстановительные работы не могут состояться быстро. По его словам, дамба Киевской ГЭС не получила существенных повреждений. Однако нужно восстанавливать объекты, которые подают сгенерированную энергию в сеть. Такие работы требуют много времени.

"Сама дамба не пострадала, но объекты те, которые выдают электроэнергию в сеть, они пострадали. Для их восстановления нужно время, чтобы их демонтировать, сделать оценку и восстановить, установить новое оборудование, которое тоже нужно и привезти и заказать", — объяснил Нагорняк.