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На ВДНГ відкриють виставку на честь ювілею Експоцентру: скільки коштуватиме вхід

3 липня 2023 19:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На ВДНГ відкриють виставку на честь ювілею Експоцентру: скільки коштуватиме вхід
ВДНГ. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У четвер, 6 липня, ВДНГ  святкуватиме свій 65 день народження. У Києві з нагоди свята на центральній алеї Експоцентру розмістять експозицію, присвячену темі пам’яті.

Про це йдеться на сайті ВДНГ.

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Зазначається, що виставка порушуватиме питання щодо збереження архітектурного надбання та мистецької спадщини тоталітарної епохи.

"Робота з архівними матеріалами ВДНГ велася поступово з використанням фланерських практик. Зокрема, частина картин сфокусована на специфіці оздоблення павільйонів і на народних мотивах, які, попри радянську цензуру, зафіксували в декоративних рельєфах українські митці багато років тому", — йдеться в повідомлені.

У Експоцентрі вважають, що зараз завдання номер один — це збереження пам’яті й пошук нових шляхів наповнення будівель та інших площ локації життям.

"Адже коли, як не тепер, час продемонструвати світові, що навіть архітектура, колишній інструмент радянської пропаганди, може набути нових сенсів, притаманних вільній незалежній Україні. Утім, саме ці памʼятки завжди будуть нагадуванням, що деякі сторінки історії не варто забувати, щоб не повторювати прикрих помилок минулого в майбутньому", — кажуть організатори.

Вартість входу

Подивитися виставку можна з 6 липня на площі біля центрального фонтану ВДНГ. 


Вхід — вільний.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одесу виключили зі списку претендентів на проведення в Україні міжнародної виставки Expo 2030. За право приймати захід змагатимуться Пусан (Південна Корея), Рим (Італія) та Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). 

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