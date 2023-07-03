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У Києві правоохоронці затримали серійного викрадача електросамокатів

3 липня 2023 19:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві правоохоронці затримали серійного викрадача електросамокатів
У Києві правоохоронці затримали серійного викрадача електросамокатів. Фото: МВС України
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці правоохоронці затримали "серійного крадія" електросамокатів. Також оперативники вилучили у зловмисника гранату та набої.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Викрадення електросамокатів

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

За даними слідства, до Дарницького управління поліції почали масово надходити численні звернення про крадіжки електросамокатів та їх запчастин. Під час розслідування оперативники встановили особу підозрюваного та вночі, під час спроби чергової крадіжки самокату, затримали його.

 

У Києві правоохоронці затримали серійного викрадача електросамокатів. Фото: МВС України

"Затриманим виявився 37-річний місцевий житель, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок та незаконне заволодіння транспортним засобом. Зловмисник пересувався на велосипеді та в його рюкзаку правоохоронці виявили акумуляторну батарею, яку він зняв з іншого електросамокату, а також інструменти для вчинення злочинів: набір викруток, газовий пальник, плоскогубці, дроторіз тощо. Поліцейські провели невідкладний обшук за його місцем мешкання та виявили численні комплектуючі до самокатів і два електросамоката. Крім того, було вилучено у крадія гранату Ф-1 із запалом та набої до автоматичної зброї", — йдеться в повідомленні.

 

У Києві правоохоронці затримали серійного викрадача електросамокатів. Фото: МВС України

 

У Києві правоохоронці затримали серійного викрадача електросамокатів. Фото: МВС України

 

 

У Києві правоохоронці затримали серійного викрадача електросамокатів. Фото: МВС України

Покарання зловмиснику

Слідчі Дарницького управління поліції затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та ч.1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження з бойовими припасами та за погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Наразі суд обирає підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільника Управління Святошинської РДА відсторонено від посади через хабарництво. Його звинувачують у розкраданні державних коштів на ремонті укриттів.

Додамо, у Києві немає обмежень щодо використання укриттів. Бомбосховища та сховища в закладах освіти міста використовуються за призначенням.

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