На ВДНХ откроют выставку в честь юбилея Экспоцентра: сколько будет стоить вход

ВДНХ. Фото: google.com

В четверг, 6 июля, ВДНХ будет праздновать свой 65-й день рождения. В Киеве по случаю праздника на центральной аллее Экспоцентра будет размещена экспозиция, посвященная теме памяти.

Об этом говорится на сайте ВДНХ.

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Отмечается, что выставка будет поднимать вопрос сохранения архитектурного достояния и художественного наследия тоталитарной эпохи.

"Работа с архивными материалами ВДНХ велась постепенно с использованием фланерских практик. В частности, часть картин сфокусирована на специфике украшения павильонов и на народных мотивах, которые, несмотря на советскую цензуру, зафиксировали в декоративных рельефах украинские художники много лет назад", — говорится в пресс-службе.

В Экспоцентре считают, что сейчас задача номер один — сохранение памяти и поиск новых путей наполнения зданий и других площадей локации жизнью.

"Ведь когда, как не теперь, пора продемонстрировать миру, что даже архитектура, бывший инструмент советской пропаганды, может приобрести новые смыслы, присущие свободной независимой Украине. Впрочем, именно эти памятники всегда будут напоминанием, что некоторые страницы истории не стоит забывать, чтобы не повторять досадных ошибок прошлого в будущем", — говорят организаторы.

Стоимость входа

Посмотреть выставку можно с 6 июля на площади у центрального фонтана ВДНХ.



Вход – свободный.

Напомним, ранее мы писали, что Одессу исключили из списка претендентов на проведение в Украине международной выставки Expo 2030. За право принимать мероприятие будут бороться Пусан (Южная Корея), Рим (Италия) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).