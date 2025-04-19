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На Великдень буде тепло — прогноз погоди у Києві

19 квітня 2025 15:23
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Києві на Великдень - очікується до +24 °C
Люди в парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та області в неділю, 20 квітня, на Великдень очікується тепла погода. Синоптики прогнозують до +24 °С вдень, без опадів.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.

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Завтра в Київській області буде мінлива хмарність, але опадів не прогнозують. Водночас вітер матиме південно-східний напрямок, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі +6...+11 °С;
  • вдень +19...+24 °С. 

А в Києві вночі очікується +9...+11 °С, вдень — +22...+24 °С.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, у Києві помітили рідкісне природне явище — сонячне гало.

А в Харкові на Великдень очікується дуже тепла погода. Температура повітря підійметься до +25 °C.

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