Погода у Києві на Великдень - очікується до +24 °C

На Великдень буде тепло — прогноз погоди у Києві
У Києві та області в неділю, 20 квітня, на Великдень очікується тепла погода. Синоптики прогнозують до +24 °С вдень, без опадів.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.
Прогноз погоди у Києві на 20 квітня
Завтра в Київській області буде мінлива хмарність, але опадів не прогнозують. Водночас вітер матиме південно-східний напрямок, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +6...+11 °С;
- вдень +19...+24 °С.
А в Києві вночі очікується +9...+11 °С, вдень — +22...+24 °С.
Нагадаємо, у Києві помітили рідкісне природне явище — сонячне гало.
А в Харкові на Великдень очікується дуже тепла погода. Температура повітря підійметься до +25 °C.
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