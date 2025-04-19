Погода в Киеве на Пасху - ожидается до +24 °C

На Пасху будет тепло — прогноз погоды в Киеве
В Киеве и области в воскресенье, 20 апреля, на Пасху ожидается теплая погода. Синоптики прогнозируют до +24 °С днем, без осадков.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.
Прогноз погоды в Киеве на 20 апреля
Завтра в Киевской области будет переменная облачность, но осадков не прогнозируют. В то же время ветер будет иметь юго-восточное направление, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +6...+11 °С;
- днем +19...+24 °С.
А в Киеве ночью ожидается +9...+11 °С, днем — +22...+24 °С.
Напомним, в Киеве заметили редкое природное явление — солнечное гало.
А в Харькове на Пасху ожидается очень теплая погода. Температура воздуха поднимется до +25 °C.
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