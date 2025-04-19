Погода в Киеве на Пасху - ожидается до +24 °C

Люди в парке. Иллюстративное фото: Новиги.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области в воскресенье, 20 апреля, на Пасху ожидается теплая погода. Синоптики прогнозируют до +24 °С днем, без осадков.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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Завтра в Киевской области будет переменная облачность, но осадков не прогнозируют. В то же время ветер будет иметь юго-восточное направление, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +6...+11 °С;

днем +19...+24 °С.

А в Киеве ночью ожидается +9...+11 °С, днем — +22...+24 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, в Киеве заметили редкое природное явление — солнечное гало.

А в Харькове на Пасху ожидается очень теплая погода. Температура воздуха поднимется до +25 °C.