У небі над Києвом помітили сонячне гало — фото

Сонячне гало. Ілюстративне фото: Укрінформ

У небі над Києвом у суботу, 19 квітня, мешканці столиці помітили цікаве природне явище. Йдеться про сонячне гало.

Відповідні фото оприлюднили у соцмережах.

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Сонячне гало у Києві 19 квітня

Загадкові кольорові кільця навколо Сонця побачили мешканці Києва. Це сонячне гало — оптичне явище, яке виникає, коли сонячне світло проходить крізь кристали льоду у верхніх шарах атмосфери.

Гало. Фото: Telegram/Реальний Київ

Зазвичай це відбувається у перистих хмарах, які перебувають на висоті 5–10 км. Кристали заломлюють і відбивають світло, таким чином створюючи навколо Сонця величезне коло.

Інколи всередині або ззовні може бути видно додаткові кола чи світлові "плями", які називаються паргелії або псевдосонця.

Гало. Фото: Telegram/Реальний Київ

Нагадаємо, на Сонці минулої доби сталося п'ять спалахів, але сонячна активність була на низькому рівні.

А синоптики попередили про теплу літню погоду на Великдень — температура повітря прогріється до +24 °C.