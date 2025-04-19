У небі над Києвом помітили сонячне гало — фото

У небі над Києвом помітили унікальне природне явище
У небі над Києвом у суботу, 19 квітня, мешканці столиці помітили цікаве природне явище. Йдеться про сонячне гало.
Відповідні фото оприлюднили у соцмережах.
Сонячне гало у Києві 19 квітня
Загадкові кольорові кільця навколо Сонця побачили мешканці Києва. Це сонячне гало — оптичне явище, яке виникає, коли сонячне світло проходить крізь кристали льоду у верхніх шарах атмосфери.
Зазвичай це відбувається у перистих хмарах, які перебувають на висоті 5–10 км. Кристали заломлюють і відбивають світло, таким чином створюючи навколо Сонця величезне коло.
Інколи всередині або ззовні може бути видно додаткові кола чи світлові "плями", які називаються паргелії або псевдосонця.
Нагадаємо, на Сонці минулої доби сталося п'ять спалахів, але сонячна активність була на низькому рівні.
А синоптики попередили про теплу літню погоду на Великдень — температура повітря прогріється до +24 °C.
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