На Вознесенському узвозі розбирають історичну садибу — фото
На Вознесенському узвозі, 25 у Києві розбирають історичну садибу. Вона була збудована 1898 року.
Про це повідомив активіст Дмитро Перов у Facebook, а кореспондент Новини.LIVE Ганна Сірик зробила фото будівлі.
Що відомо про рішення розібрати історичну садибу
"У 2022 році я наважився перевірити стару сімейну легенду, у дворі нашого будинку на Вознесенському узвозі був хід, який вів углиб гори. Хід знаходився на задньому дворі садиби, що була вписана в Київський гірський рельєф. Останній поверх будинку — був першим поверхом на схилі гори. Гора називалась Ва-(о)-лова. Бо мала два відроги, наче роги вола. Так само вона позначена і на картах, що показують Київ часів Руси", — розповідає активіст.
У 2022 році Київрада передала цю земельну ділянку для будівництва — забудовник оформив право власності на нежитлову будівлю площею 108 кв. м, яка фактично не існує (насправді це трансформаторна будка, розташована вище на схилі). На основі цього він звернувся з проханням надати під забудову ділянку, площа якої в п’ять разів перевищує початкову.
Завдяки розголосу Вознесенський печерний комплекс вдалося відстояти. Печери дослідили, фахівці розробили облікову документацію і древній печерний комплекс внесли до Переліку пам’яток Києва.
"Надалі Київська міська прокуратура почала розслідувати цю справу і готувала позов до суду… і на цьому по ходу все", — пише Перов.
Мінкульт так і не вніс печери до Держреєстру памʼяток, а будівельники вже почали розбирати залишки історичної садиби — готуючи ділянку до забудови.
А у Шевченківському районі Києва в Делегатському провулку також готують до зносу ще одну історичну будівлю, якій понад 100 років. Це остання історична будівля вулиці.
Нагадаємо, що в Національному музеї народної архітектури та побуту в Пирогові розпочали створення кримськотатарського культурного простору. Одна з передбачених для відновлення садиб буде завершена після звільнення українського півострова від окупації.
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