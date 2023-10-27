У Києві планують знести чергову історичну пам'ятку — деталі

Історична будівля на Делегатському провулку, 4-6. Фото: соцмережі

В Шевченківському районі Києва в Делегатському провулку, 4-6, готують до зносу ще одну історичну будівлю, якій понад 100 років. Зазначається, що це остання історична будівля вулиці.

Про це повідомив заступник директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

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За його повідомленням, у 2021 році будинок, який готують до зносу, потрапив до Списку цінної історичної забудови, що потребує додаткового захисту.

Працівники біля будівлі. Джерело: Facebook Дмитра Перова

"Будинок 1906 року має понад 100 років, однак через зволікання Київської міської ради з ухваленням відповідного рішення може бути знищений вже сьогодні. Це остання історична будівля вулиці", — додав Перов.

Працівники біля будівлі. Джерело: Facebook Дмитра Перова

Нагадаємо, що раніше Міністерство культури вимагало зупинити знесення будинку у буферній зоні ЮНЕСКО. Також раніше мер Києва Віталій Кличко виправдався за знесення старовинного будинку на Подолі.