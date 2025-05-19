На Вознесенском спуске разбирают историческую усадьбу

Уничтожение усадьбы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На Вознесенском спуске, 25 в Киеве разбирают историческую усадьбу. Она была построена в 1898 году.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов в Facebook, а корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык сделала фото здания.

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Что известно о решении разобрать историческую усадьбу

"В 2022 году я решился проверить старую семейную легенду, во дворе нашего дома на Вознесенском спуске был ход, который вел вглубь горы. Ход находился на заднем дворе усадьбы, которая была вписана в Киевский горный рельеф. Последний этаж дома — был первым этажом на склоне горы. Гора называлась Ва-(о)-лова. Потому что имела два отрога, как рога вола. Так же она обозначена и на картах, показывающих Киев времен Руси", — рассказывает активист.

В 2022 году Киевсовет передал этот земельный участок для строительства — застройщик оформил право собственности на нежилое здание площадью 108 кв. м, которое фактически не существует (на самом деле это трансформаторная будка, расположенная выше на склоне). На основе этого он обратился с просьбой предоставить под застройку участок, площадь которого в пять раз превышает первоначальную.

Благодаря огласке Вознесенский пещерный комплекс удалось отстоять. Пещеры исследовали, специалисты разработали учетную документацию и древний пещерный комплекс внесли в Перечень памятников Киева.

"В дальнейшем Киевская городская прокуратура начала расследовать это дело и готовила иск в суд... и на этом по ходу все", — пишет Перов.

Минкульт так и не внес пещеры в Госреестр памятников, а строители уже начали разбирать остатки исторической усадьбы — готовя участок к застройке.

В Киеве уничтожают усадьбу. Фото: Новини.LIVE

В Киеве уничтожают усадьбу. Фото: Новини.LIVE

Остатки усадьбы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве уничтожают усадьбу. Фото: Новини.LIVE

А в Шевченковском районе Киева в Делегатском переулке также готовят к сносу еще одно историческое здание, которому более 100 лет. Это последнее историческое здание улицы.

Напомним, что в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово начали создание крымскотатарского культурного пространства. Одна из предусмотренных для восстановления усадеб будет завершена после освобождения украинского полуострова от оккупации.