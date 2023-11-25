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На в'їзді до Києва сталася серйозна ДТП, рух ускладнено

25 листопада 2023 17:16
оновлено: 17:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Бориспільському шосе, поряд із зупинкою "Лісництво", сьогодні, 25 листопада сталася масштабна ДТП
Затори через ДТП на Бориспільському шосе. Фото: Патрульна поліція Києва
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Зараз, 25 листопада, ускладнений рух транспорту у напрямку міста Києва. Причиною заторів є дорожньо-транспортна пригода на Бориспільському шосе, поряд із зупинкою "Лісництво".

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Затори на Бориспільському шосе через ДТП

Зараз на Бориспільському шосе потужні затори. Причиною стала серйозна ДТП поряд із зупинкою "Лісництво".

"У зв'язку з ДТП на Бориспільському шосе, поряд із зупинкою "Лісництво", ускладнений рух транспорту у напрямку міста Києва", — зазначили у поліції.

Зазначається, що патрульні прибули на місце події і забезпечують безпеку дорожнього руху на Бориспільському шосе. 

Карта з відміткою зупинки "Лісництво"
Карта з відміткою зупинки "Лісництво". Фото: Google Maps
Повідомлення про затори на Бориспільському шосе
Повідомлення про затори на Бориспільському шосе. Фото: скриншот допису Патрульної поліції Києва.

Нагадаємо, поблизу міста Дубно, що на Рівненщині вранці, 24 листопада киянин скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Водій на трасі "Київ — Чоп" наїхав на відбійник. Пасажирка буса отримала важкі травми.

Також ми писали, що на бульварі Шевченка у Києві сталася незвичайна подія. Поліцейські з батальйону із забезпечення супроводу Департаменту патрульної поліції помітили електроскутер, який раптово спалахнув під час руху.

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