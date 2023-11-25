На Бориспільському шосе, поряд із зупинкою "Лісництво", сьогодні, 25 листопада сталася масштабна ДТП

На в'їзді до Києва сталася серйозна ДТП, рух ускладнено
Зараз, 25 листопада, ускладнений рух транспорту у напрямку міста Києва. Причиною заторів є дорожньо-транспортна пригода на Бориспільському шосе, поряд із зупинкою "Лісництво".
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Затори на Бориспільському шосе через ДТП
Зараз на Бориспільському шосе потужні затори. Причиною стала серйозна ДТП поряд із зупинкою "Лісництво".
"У зв'язку з ДТП на Бориспільському шосе, поряд із зупинкою "Лісництво", ускладнений рух транспорту у напрямку міста Києва", — зазначили у поліції.
Зазначається, що патрульні прибули на місце події і забезпечують безпеку дорожнього руху на Бориспільському шосе.
Нагадаємо, поблизу міста Дубно, що на Рівненщині вранці, 24 листопада киянин скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Водій на трасі "Київ — Чоп" наїхав на відбійник. Пасажирка буса отримала важкі травми.
Також ми писали, що на бульварі Шевченка у Києві сталася незвичайна подія. Поліцейські з батальйону із забезпечення супроводу Департаменту патрульної поліції помітили електроскутер, який раптово спалахнув під час руху.
Читайте Новини.LIVE!