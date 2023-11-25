На Бориспольском шоссе, рядом с остановкой "Лесничество", сегодня, 25 ноября произошло масштабное ДТП

На въезде в Киев произошло серьезное ДТП, движение усложнено
Сейчас, 25 ноября, затруднено движение транспорта в направлении города Киева. Причиной пробок является дорожно-транспортное происшествие на Бориспольском шоссе, рядом с остановкой "Лесничество".
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Пробки на Бориспольском шоссе из-за ДТП
Сейчас на Бориспольском шоссе мощные пробки. Причиной стало серьезное ДТП рядом с остановкой "Лесничество".
"В связи с ДТП на Бориспольском шоссе, рядом с остановкой "Лесничество", затруднено движение транспорта в направлении города Киева", — отметили в полиции.
Патрульные прибыли на место происшествия и обеспечивают безопасность дорожного движения на Бориспольском шоссе.
Напомним, вблизи города Дубно, что в Ровенской области утром, 24 ноября киевлянин совершил дорожно-транспортное происшествие. Водитель на трассе "Киев — Чоп" наехал на отбойник. Пассажирка буса получила тяжелые травмы.
Также мы писали, что на бульваре Шевченко в Киеве произошло необычное событие. Полицейские из батальона по обеспечению сопровождения Департамента патрульной полиции заметили внезапно вспыхнувший во время движения электроскутер.
Читайте Новини.LIVE!