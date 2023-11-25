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На въезде в Киев произошло серьезное ДТП, движение усложнено

25 ноября 2023 17:16
обновлено: 17:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Бориспольском шоссе, рядом с остановкой "Лесничество", сегодня, 25 ноября произошло масштабное ДТП
Пробки из-за ДТП на Бориспольском шоссе. Фото: Патрульная полиция Киева
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сейчас, 25 ноября, затруднено движение транспорта в направлении города Киева. Причиной пробок является дорожно-транспортное происшествие на Бориспольском шоссе, рядом с остановкой "Лесничество".

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Пробки на Бориспольском шоссе из-за ДТП

Сейчас на Бориспольском шоссе мощные пробки. Причиной стало серьезное ДТП рядом с остановкой "Лесничество".

"В связи с ДТП на Бориспольском шоссе, рядом с остановкой "Лесничество", затруднено движение транспорта в направлении города Киева", — отметили в полиции.

Патрульные прибыли на место происшествия и обеспечивают безопасность дорожного движения на Бориспольском шоссе.

Карта с отметкой остановки "Лесничество"
Карта с отметкой остановки "Лесничество". Фото: Google Maps
Сообщение о пробках на Бориспольском шоссе
Сообщения о пробках на Бориспольском шоссе. Фото: скриншот поста Патрульной полиции Киева.

Напомним, вблизи города Дубно, что в Ровенской области утром, 24 ноября киевлянин совершил дорожно-транспортное происшествие. Водитель на трассе "Киев — Чоп" наехал на отбойник. Пассажирка буса получила тяжелые травмы.

Также мы писали, что на бульваре Шевченко в Киеве произошло необычное событие. Полицейские из батальона по обеспечению сопровождения Департамента патрульной полиции заметили внезапно вспыхнувший во время движения электроскутер.

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