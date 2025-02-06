Коррупция в Киевском горсовете — НАБУ проводит операцию по разоблачению

Работник НАБУ во время операции в Киеве. Фото: t.me/nab_ukraine

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 6 февраля проводят в Киеве операцию "Чистый город". Она касается разоблачения преступной организации, причастной к земельной коррупции в городском совете.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Читайте также:

Операция НАБУ по разоблачению коррупции в Киеве

"НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, а все детали будут позже.

Скриншот сообщения НАБУ

Напомним, 6 февраля правоохранители проводят обыски у соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — Дениса Комарницкого. Сейчас детали дела отсутствуют, но производство, вероятно, касается строек в столице.

Также мы писали, что в Киеве на ремонте дороги разворовали более полумиллиона гривен. Чиновнице дорожно-эксплуатационного управления Святошинского района столицы сообщили о подозрении.