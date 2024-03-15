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Начальник київського метрополітену Брагінський написав заяву на звільнення

15 березня 2024 13:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Начальник київського метрополітену Брагінський написав заяву на звільнення
Віктор Брагінський. Фото: Брагінський Віктор\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення у п'ятницю, 15 лютого. Його обов'язки тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Про це повідомляє КМДА

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Віталій Кличко
Київ
метро
транспорт
КМДА
звільнення
столиця

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