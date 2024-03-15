Начальник київського метрополітену Брагінський написав заяву на звільнення
15 березня 2024 13:05
Віктор Брагінський. Фото: Брагінський Віктор\Facebook
Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення у п'ятницю, 15 лютого. Його обов'язки тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.
Про це повідомляє КМДА.
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