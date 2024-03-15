Начальник киевского метрополитена Брагинский написал заявление на увольнение

Виктор Брагинский. Фото: Брагинский Виктор\Facebook

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении в пятницу, 15 февраля. Его обязанности будет временно исполнять главный инженер КП Виктор Выговский.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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"Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение Обязанности начальника коммунального предприятия будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский", — написали в КГГА, говоря об увольнении Брагинского.

Информация об увольнении Брагинского. Фото: скриншот

Напомним, днем ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко может отправить в отставку директора киевского метрополитена Виктора Брагинского.

Причиной послужило расследование Bihus.info. Журналисты обнаружили у Брагинского не задекларированное имущество на 52 миллиона гривен. Кроме того, на его мать оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines стоимостью от 10 миллионов, а бывшая жена владеет квартирой за 3 миллиона и земельным участком за 760 тысяч долларов.

К слову, возобновить движение поездов на "синей" ветке метрополитена в киевском метро планируют уже к концу лета 2024 года. Все ремонтные работы на станциях проходят по графику.