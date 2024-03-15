Начальник киевского метрополитена Брагинский написал заявление на увольнение
Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление об увольнении в пятницу, 15 февраля. Его обязанности будет временно исполнять главный инженер КП Виктор Выговский.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Директор метро Киева уволился по собственному желанию
"Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение Обязанности начальника коммунального предприятия будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский", — написали в КГГА, говоря об увольнении Брагинского.
Напомним, днем ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко может отправить в отставку директора киевского метрополитена Виктора Брагинского.
Причиной послужило расследование Bihus.info. Журналисты обнаружили у Брагинского не задекларированное имущество на 52 миллиона гривен. Кроме того, на его мать оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines стоимостью от 10 миллионов, а бывшая жена владеет квартирой за 3 миллиона и земельным участком за 760 тысяч долларов.
К слову, возобновить движение поездов на "синей" ветке метрополитена в киевском метро планируют уже к концу лета 2024 года. Все ремонтные работы на станциях проходят по графику.
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