Росіяни атакували Київ новими БпЛА — у мережі з'явилося відео

БпЛА над Києвом 19 жовтня. Фото: скриншот

Росіяни задіяли для атаки на Україну нові БпЛА — безпілотники, що відрізняються від вже звичних українцям "шахедів" помітили над Києвом. Також у мережі пишуть про нові дрони, які були помічені й у Черкаській області.

Про це повідомляють у низці Telegram-каналів у суботу, 19 жовтня.

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Вранці 19 жовтня, під час атаки дронів, кияни помітили у небі столиці ворожі безпілотники, які за зовнішнім виглядом відрізняються від "шахедів".

Також користувачі соцмереж відзначають незвичний звук нових БпЛА.

Пишуть про новий вид безпілотників й у небі в Черкаській області.

Офіційних коментарів щодо нової зброї, яку міг почати застосовувати ворог, поки що не надходило.

Нагадаємо, 19 жовтня військові армії РФ здійснили масовану атаку на Україну. Росіяни запускали керовані авіаційні ракети, ударні безпілотники типу Shahed і дрони невстановленого типу.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок нічної атаки БпЛА на Київ є постраждала та руйнування у двох районах столиці. Поранень зазнала жінка.