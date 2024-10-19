Атака безпілотників на Київ 19 жовтня — у місті є влучанння та поранена

Ліквідація наслідків російської атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Унаслідок нічної російської атаки ударними безпілотниками на Київ є руйнування у двох районах. Поранення отримала жінка.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у суботу, 19 жовтня.

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За даними КМДА, у Дніпровському районі столиці було пошкоджено фасад житлового будинку.

"Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Дарницькому районі уламки дронів пошкодили припарковані автомобілі.

"Без постраждалих", — додали у держадміністрації.

Там підкреслили, що повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Безпілотники атакували Київ з різних напрямків.

Повідомлення КМДА у Telegram

Нагадаємо, вибухи у Києві під час повітряної тривоги лунали і зранку 19 жовтня, столицю атакували безпілотники. Приблизно у той самий час вибухи чули і жителі Черкас.