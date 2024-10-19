Атака безпілотників на Київ 19 жовтня — у місті є влучанння та поранена

Наслідки нічної атаки БпЛА на Київ — є поранена та руйнування
Унаслідок нічної російської атаки ударними безпілотниками на Київ є руйнування у двох районах. Поранення отримала жінка.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у суботу, 19 жовтня.
Наслідки атаки на Київ
За даними КМДА, у Дніпровському районі столиці було пошкоджено фасад житлового будинку.
"Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Дарницькому районі уламки дронів пошкодили припарковані автомобілі.
"Без постраждалих", — додали у держадміністрації.
Там підкреслили, що повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Безпілотники атакували Київ з різних напрямків.
Нагадаємо, вибухи у Києві під час повітряної тривоги лунали і зранку 19 жовтня, столицю атакували безпілотники. Приблизно у той самий час вибухи чули і жителі Черкас.
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