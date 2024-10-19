Россияне атаковали Киев новыми БпЛА — в сети появилось видео

БпЛА над Киевом 19 октября. Фото: скриншот

Россияне задействовали для атаки на Украину новые БПЛА — беспилотники, отличающиеся от уже привычных украинцам "шахедов" заметили над Киевом. Также в сети пишут о новых дронах, которые были замечены и в Черкасской области.

Об этом сообщают в ряде Telegram-каналов в субботу, 19 октября.

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Утром 19 октября, во время атаки дронов, киевляне заметили в небе столицы вражеские беспилотники, по внешнему виду отличающиеся от "шахедов".

Также пользователи соцсетей отмечают необычный звук новых БпЛА.

Пишут о новом виде беспилотников и в небе Черкасской области.

Официальных комментариев по поводу нового оружия, которое мог начать применять враг, пока не поступало.

Напомним, 19 октября военные армии РФ совершили массированную атаку на Украину. Россияне запускали управляемые авиационные ракеты, ударные беспилотники типа Shahed и дроны неустановленного типа.

Также Новини.LIVE писали, что в результате ночной атаки БпЛА на Киев пострадала и разрушена в двух районах столицы. Ранения получила женщина.