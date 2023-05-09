Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Над Києвом під час нічної атаки збили усі крилаті ракети, — голова КМВА Попко arrow

Над Києвом під час нічної атаки збили усі крилаті ракети, — голова КМВА Попко

9 травня 2023 07:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Над Києвом під час нічної атаки збили усі крилаті ракети, — голова КМВА Попко
Керівник КМВА Сергій Попко. Фото: Facebook-сторінка Сергія Попка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни знову атакували Київ, цього разу використовуючи крилаті ракети. Але усі ракети, а це близько 15 одиниць зброї, були збиті протиповітряною обороною.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Читайте також:

Атака на Київ

У ніч з 8 на 9 травня українська столиця пережила п’яту з початку травня масову повітряну атаку.

Цього разу росіяни використали крилаті ракети, які були запущені з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, імовірно, з району Каспійського моря.

Ворог ударив по Києву ракетами Х-101 (Х-555).

Успішна робота ППО

Усі плани російських агресорів були вщент розбиті українською протиповітряною оборогою.

"За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка  ворожих повітряних цілей", — заявив Попко, наголосивши, що жодних влучань на території Києва не допущено.

Падіння уламків ракет також не спричинило серйозних руйнувань і не призвело до людських жертв.

Нагадаємо, попередньої ночі Київ пережив наймасовішу дронову атаку за увесь час повномасштабної війни. Над столицею було збито 36 безпілотників-камікадзе.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB