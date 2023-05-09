Над Києвом під час нічної атаки збили усі крилаті ракети, — голова КМВА Попко

Керівник КМВА Сергій Попко. Фото: Facebook-сторінка Сергія Попка

Росіяни знову атакували Київ, цього разу використовуючи крилаті ракети. Але усі ракети, а це близько 15 одиниць зброї, були збиті протиповітряною обороною.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Атака на Київ

У ніч з 8 на 9 травня українська столиця пережила п’яту з початку травня масову повітряну атаку.

Цього разу росіяни використали крилаті ракети, які були запущені з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, імовірно, з району Каспійського моря.

Ворог ударив по Києву ракетами Х-101 (Х-555).

Успішна робота ППО

Усі плани російських агресорів були вщент розбиті українською протиповітряною оборогою.

"За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей", — заявив Попко, наголосивши, що жодних влучань на території Києва не допущено.

Падіння уламків ракет також не спричинило серйозних руйнувань і не призвело до людських жертв.

Нагадаємо, попередньої ночі Київ пережив наймасовішу дронову атаку за увесь час повномасштабної війни. Над столицею було збито 36 безпілотників-камікадзе.