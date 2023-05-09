Над Киевом во время ночной атаки сбили все крылатые ракеты, — глава КМВА Попко

Руководитель КМВА Сергей Попко. Фото: Facebook-страница Сергея Попка

Россияне снова атаковали Киев, на этот раз используя крылатые ракеты. Но все ракеты, а это около 15 единиц оружия, были сбиты противовоздушной обороной.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Атака на Киев

В ночь с 8 на 9 мая украинская столица пережила пятую с начала мая массовую воздушную атаку.

На этот раз россияне использовали крылатые ракеты, запущенные из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно из района Каспийского моря.

Враг ударил по Киеву ракетами Х-101 (Х-555).

Успешная работа ПВО

Все планы российских агрессоров были наголову разбиты украинским противовоздушным оборогом.

"По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей", — заявил Попко, подчеркнув, что никаких попаданий на территории Киева не допущено.

Падение обломков ракет также не повлекло за собой серьезных разрушений и не привело к человеческим жертвам.

Напомним, в предыдущую ночь Киев пережил самую массовую дроновую атаку за все время полномасштабной войны. Над столицей было сбито 36 беспилотников-камикадзе.