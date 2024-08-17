Над Україною вночі 17 серпня міг пролетіти метеор — відео з соцмереж

Метеор входить у земну атмосферу. Ілюстративне фото: Navicore / Wikimedia Commons

Над Києвом вночі 17 серпня в небі помітили невідомий об'єкт. За повідомленням користувачів соцмереж, об'єкт ніби розвалювався у повітрі.

Кадри дивовижного явища з'явилися у соцмережах.

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Як пишуть користувачі, космічне явище спостерігали мешканці столиці, а також Київської, Харківської, Житомирської областей та ще низки міст. Очевидці також припустили, що то міг бути супутник, який зійшов з орбіти.

Пролетіло небесне тіло і над Харковом.

Найімовірніше, явищем, яке спостерігали українці, був звичайний метеор — космічне тіло з крихких мінералів, яке при вході в земну атмосферу згоряє під час польоту.

Швидше за все, метеор був з Персеїдського зорепаду, який наразі йде на спад.