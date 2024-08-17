Над Україною вночі 17 серпня міг пролетіти метеор — відео з соцмереж

Над Києвом вночі міг пролетіти метеор — в соцмережах з'явилися дивовижні кадри явища
Над Києвом вночі 17 серпня в небі помітили невідомий об'єкт. За повідомленням користувачів соцмереж, об'єкт ніби розвалювався у повітрі.
Кадри дивовижного явища з'явилися у соцмережах.
Над Києвом помітили унікальне явище
Як пишуть користувачі, космічне явище спостерігали мешканці столиці, а також Київської, Харківської, Житомирської областей та ще низки міст. Очевидці також припустили, що то міг бути супутник, який зійшов з орбіти.
Пролетіло небесне тіло і над Харковом.
Найімовірніше, явищем, яке спостерігали українці, був звичайний метеор — космічне тіло з крихких мінералів, яке при вході в земну атмосферу згоряє під час польоту.
Швидше за все, метеор був з Персеїдського зорепаду, який наразі йде на спад.
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