Над Украиной ночью 17 августа мог пролететь метеор — видео из соцсетей

Метеор входит в земную атмосферу. Иллюстративное фото: Navicore / Wikimedia Commons

Над Киевом ночью, 17 августа, в небе заметили неизвестный объект. По сообщению пользователей соцсетей, объект будто бы разваливался в воздухе.

Кадры поразительного явления появились в соцсетях.

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Как пишут пользователи, космическое явление наблюдали жители столицы, а также Киевской, Харьковской, Житомирской областей и ряда городов. Очевидцы также предположили, что это мог быть спутник, сошедший с орбиты.

Пролетело небесное тело и над Харьковом.

Скорее всего, явлением, которое наблюдали украинцы, был обычный метеор — космическое тело из хрупких минералов, которое при входе в земную атмосферу сгорает во время полета.

Скорее всего, метеор был из Персеидского звездопада, который сейчас идет на убыль.