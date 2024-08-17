Над Украиной ночью 17 августа мог пролететь метеор — видео из соцсетей

Над Киевом ночью мог пролететь метеор — в соцсетях появились поразительные кадры явления
Над Киевом ночью, 17 августа, в небе заметили неизвестный объект. По сообщению пользователей соцсетей, объект будто бы разваливался в воздухе.
Кадры поразительного явления появились в соцсетях.
Над Киевом заметили уникальное явление
Как пишут пользователи, космическое явление наблюдали жители столицы, а также Киевской, Харьковской, Житомирской областей и ряда городов. Очевидцы также предположили, что это мог быть спутник, сошедший с орбиты.
Пролетело небесное тело и над Харьковом.
Скорее всего, явлением, которое наблюдали украинцы, был обычный метеор — космическое тело из хрупких минералов, которое при входе в земную атмосферу сгорает во время полета.
Скорее всего, метеор был из Персеидского звездопада, который сейчас идет на убыль.
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