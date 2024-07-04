У Києві біля Поштової площі сталася масштабна пожежа

Дим над Поштовою площею. Фото: місцеві пабліки

У четвер, 4 липня, в Києві біля Поштової площі сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, загорання сталося неподалік від фунікулера.

Про це повідомляють місцеві пабліки у четвер, 4 липня.

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Пожежа у Києві біля Поштової площі

У Києві в районі Поштової площі сталася сильна пожежа.Очевидці зазначають, що загоряння сталося неподалік від фунікулера. Дим від пожежі видно навіть з інших районів міста. Деталі інциденту наразі уточнюються.

Згодом стало відомо, що пожежа виникла на підприємстві по зберіганню/виготовленню газових балонів, яке знаходиться в районі Рибальського мосту. Рятувальники вже ліквідовують загоряння.

Нагадаємо, в Одеському регіоні з початку літа зафіксовано 794 пожежі, які знищили 316 гектарів землі. Основними причинами цього лиха є спекотна погода та людська недбалість.

Також ми писали, що сьогодні в американському місті Камден прогримів вибух на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, який виробляє оборонну продукцію. Щонайменше двоє людей отримали поранення, ще одна людина зникла безвісти.

Раніше ми повідомляли, що у Києві сталося загоряння у житловому комплексі "Республіка". Попередньо вибухнув генератор чи акумулятор під час вимкнення електрики.