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Над Киевом поднялся дым — местные паблики сообщают о пожаре возле Почтовой площади

4 июля 2024 16:46
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Киеве возле Почтовой площади произошел масштабный пожар
Дым над Почтовой площадью. Фото: местные паблики
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В четверг, 4 июля, в Киеве возле Почтовой площади произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло недалеко от фуникулера.

Об этом сообщают местные паблики в четверг, 4 июля.

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Пожар в Киеве возле Почтовой площади

В Киеве в районе Почтовой площади произошел сильный пожар. Очевидцы отмечают, что возгорание произошло неподалеку от фуникулера. Дым от пожара виден даже из других районов города. Детали инцидента пока уточняются.

Впоследствии стало известно, что пожар возник на предприятии по хранению/изготовлению газовых баллонов, расположенному в районе Рыболовного моста. Спасатели уже ликвидируют возгорание.

Напомним, в Одесском регионе с начала лета зафиксировано 794 пожара , которые уничтожили 316 гектаров земли. Основными причинами этого бедствия являются жаркая погода и человеческая халатность.

Также мы писали, что сегодня в американском городе Камден прогремел взрыв на производящем оборонную продукцию заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems . По меньшей мере два человека получили ранения, еще один человек пропал без вести.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика". Предварительно взорвался генератор или аккумулятор при выключении электричества.

Киев пожар Украина дым

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