Над Києвом знищили 11 крилатих ракет та два безпілотники, — КМВА

Запуск ракети. Фото: УНІАН

В небі Києва Повітряними силами було знищено 11 крилатих ракет та збито 2 безпілотники. Серед цивільного населення постражадлих немає.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

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Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що ворог завдав чергового ракетного удару по Києву після паузи тривалістю 51 день. Останній ракетний обстріл столиці був 9 березня цьогоріч.

"За інформацією, яка уточнюється, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації. За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито ще 2 БПЛА (Тип дронів встановлюється)", — йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття.

"Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється", — написав Попко.

Він подякував силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва, а також наголосив, щоб кияни не нехтували сигналами повітряної тривоги та берегли себе.

Нагадаємо, що спікерка поліції Черкащини Зоя Вовк зазначила, що сьогодні вночі, 28 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.

Також ми писали, що вночі, 28 квітня, була повномасштабна повітряна тривога. Ворог завдав ракетних ударів по Києву, Дніпру, Полтаві, Умані та інших містах України.