Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Над Києвом знищили 11 крилатих ракет та два безпілотники, — КМВА arrow

Над Києвом знищили 11 крилатих ракет та два безпілотники, — КМВА

28 квітня 2023 06:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Над Києвом знищили 11 крилатих ракет та два безпілотники, — КМВА
Запуск ракети. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В небі Києва Повітряними силами було знищено 11 крилатих ракет та збито 2 безпілотники. Серед цивільного населення постражадлих немає.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

Читайте також:

Деталі

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що ворог завдав чергового ракетного удару по Києву після паузи тривалістю 51 день. Останній ракетний обстріл столиці був 9 березня цьогоріч.

"За інформацією, яка уточнюється, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації. За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито ще 2 БПЛА (Тип дронів встановлюється)", — йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття.

"Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється", — написав Попко.

Він подякував силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва, а також наголосив, щоб кияни не нехтували сигналами повітряної тривоги та берегли себе.

Нагадаємо, що спікерка поліції Черкащини Зоя Вовк зазначила, що сьогодні вночі, 28 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.

Також ми писали, що вночі, 28 квітня, була повномасштабна повітряна тривога. Ворог завдав ракетних ударів по Києву, Дніпру, Полтаві, Умані та інших містах України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB