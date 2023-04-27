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У Києві затримали чоловіка, який знущався над своєю мамою в присутності доньки

27 квітня 2023 19:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві затримали чоловіка, який знущався над своєю мамою в присутності доньки
Дві жінки прикриваються від кривдника. Фото (ілюстративне): Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві правоохоронці взяли під варту чоловіка, який знущався над своєю мамою. Фігурант вчиняв це в присутності малолітньої доньки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

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"Оболонською окружною прокуратурою міста Києва доведено перед судом необхідність застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 36-річному киянину, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно своєї 62-річної матері в присутності неповнолітньої доньки", — йдеться у повідомленні.
 
У ході слідства зібрано докази того, що підозрюваний умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою матір, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою, а також вимагав кошти. Дії відбувалися в квартирі в присутності малолітньої онуки потерпілої.
 
Фігурант ніде не працює. Насилля він вчиняв у стані алкогольного сп’яніння. У прокуратурі розповіли, що чоловік забирав у матері кошти з пенсії.

Фігурант вже відповідав перед законом

До цього інциденту, з 2021 року, за вчинення домашнього насильства чоловік дев'ять разів притягувався до адміністративної відповідальності (ст.173-2 КУпАП), а у 2022 році — до кримінальної (ст. 126-1 КК України). До того ж цього року правопорушник був притягнутий до кримінальної відповідальності за умисне непроходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК України). 

"Притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності не вплинули на підозрюваного та не змінили його поведінку стосовно матері", — йдеться у повідомленні.

Як покарають кривдника

У вівторок, 25 квітня, окружна прокуратура повідомила чоловіку про підозру за ще одним фактом вчинення домашнього насильства відносно матері та ініціювала взяття його під варту.

Наразі фігурант перебуває в СІЗО. Він відбуватиме покарання, призначене судом за попередні злочини (ст.126-1, 390-1 КК України) у вигляді 2 років 3 місяців позбавлення волі. 
 
Нагадаємо, вчора, 26 квітня, у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.

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