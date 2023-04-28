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Над Киевом уничтожили 11 крылатых ракет и два беспилотника, — КМВА

28 апреля 2023 06:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Над Киевом уничтожили 11 крылатых ракет и два беспилотника, — КМВА
Запуск ракеты. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В небе Киева Воздушными силами было уничтожено 11 крылатых ракет и сбиты 2 беспилотника. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

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Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что враг нанес очередной ракетный удар по Киеву после паузы продолжительностью 51 день. Последний ракетный обстрел столицы был 9 марта этого года.

"По уточняемой информации, обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, было сбито еще 2 БПЛА (Тип дронов устанавливается)", — говорится в сообщении.

Также он отметил, что предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

"Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксирован. Информация проверяется и уточняется", — написал Попко.

Он поблагодарил силы противовоздушной обороны за службу и защиту Киева, а также подчеркнул, чтобы киевляне не пренебрегали сигналами воздушной тревоги и берегли себя.

 

Напомним, что спикер полиции Черкасщины Зоя Вовк отметила, что сегодня ночью, 28 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области.

Также мы писали, что ночью, 28 апреля, была полномасштабная воздушная тревога. Враг нанес ракетные удары по Киеву, Днепру, Полтаве, Умани и другим городам Украины.

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